BOLOGNA (ITALPRESS) – “La partita non è stata mai in discussione ma credo che oggi siamo stati molto concentrati su quello che dovevamo fare, gli esordi sono sempre emozionanti, poi in casa, era rischioso. Il Belgio è una buona squadra, se non gli permetti di entrare nel gioco vanno in difficoltà. Hanno provato a metterci in difficoltà ma abbiamo sempre risposto bene”. Così il Ct azzurro Ferdinando De Giorgi, dopo la vittoria azzurra sul Belgio per 3-0 (25-17, 25-18, 25-15) all’esordio all’Europeo 2023. Avversaria una buona squadra come il Belgio, guidata dal tecnico italiano Emanuele Zanini, con all’interno atleti dal presente e dal passato nel nostro campionato, che non è riuscita però a contrastare il buon gioco degli azzurri. Le attenzioni si spostano ora su Perugia dove proseguirà la Pool A che vedrà impegnate oltre a Italia e Belgio anche Svizzera, Serbia Germania ed Estonia nella corsa alla conquista dei quattro pass per gli ottavi di finale di Bari. “L’obiettivo principale era vincere e lo abbiamo raggiunto. Conquistare una vittoria davanti a questa cornice di pubblico è stato molto bello e spero che ritroveremo questa atmosfera anche nelle prossime partite di questi europei. – ha dichiarato Roberto Russo – Sono felice di aver dato il mio contributo alla squadra, dobbiamo continuare a restare umili e lavorare in vista dei prossimi impegni. Abbiamo ancora dei margini di miglioramento e vogliamo fortemente fare un ottimo torneo”. “Siamo stati bravi a rimanere concentrati anche nei momenti in cui abbiamo preso 2 o 3 punti di fila. Giocare con l’Italia è sempre molto bello e divertente, cerco di godermi ogni singolo momento con questo gruppo. E’ il mio secondo europeo ma giocarlo in Italia ha un effetto differente e questa esperienza rimarrà nei miei ricordi per molto tempo”, ha aggiunto Yuri Romanò. “Ho vissuto questo esordio agli Europei con grande felicità e ho cercato di vivere con serenità questo momento così importante. – ha detto Alessandro Bovolenta – Un pensiero va alla mia famiglia e a tutte quelle persone che hanno creduto in me. A fine gara mia mamma mi ha abbracciato ed ho provato tanta felicità. Sto vivendo un sogno e dietro di me sento la fiducia dei miei compagni e questo mi da tanta carica”. L’Italia si sposterà a Perugia, dove il 31 agosto e l’1 settembre affronterà al Palabarton Estonia e Serbia nell’ambito della Pool A.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

