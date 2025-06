Esordio amaro per Paolini a Berlino, battuta in due set da Jabeur

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Esordio con sconfitta per Jasmine Paolini, unica azzurra in gara nel “Berlin Tennis Open” (WTA 500 – montepremi 925.661 euro) di scena sull’erba del Lawn-Tennis-Turnier-Club “Rot-Weiss” della capitale tedesca.

La 29enne di Bagni di Lucca, n.5 del ranking e quarta favorita del seeding, in gara direttamente al secondo turno (ottavi), si è arresa per 6-1 6-3 alla tunisina Ons Jabeur, n.61 Wta, vincitrice di questo torneo nel 2022 e due volte finalista a Wimbledon (2022 e 2023), ripescata in tabellone come lucky loser. Altri risultati di secondo turno: Badosa (Esp, 8) b. Navarro (Usa) 7-6(2) 6-3.

