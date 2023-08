TORINO (ITALPRESS) – Fango e detriti hanno invaso il centro di Bardonecchia, nella città metropolitana di Torino, nella Val di Susa, dopo l’esondazione del torrente Frejus.

I vigili del fuoco hanno salvato sei persone che si trovavano in un camper travolto da acqua e fango. Il Comune ha segnalato la possibilità di disservizi per quanto riguarda l’erogazione di acqua, luce e gas. “Le squadre dei soccorsi e dei tecnici – si legge in un post del Comune su Facebook – sono al lavoro” per “cercare di ripristinare al più presto la condizione di normalità”. A causa del fango e dei detriti che si sono depositati lungo il piano viabile, il tratto della strada statale 335 “Di Bardonecchia” è stato temporaneamente chiuso, ha fatto sapere Anas.

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha sentito telefonicamente la sindaca del comune piemontese Chiara Rossetti. “Sono in diretto contatto con la sindaca – ha detto Cirio – che mi ha confermato che non ci sono vittime e anche le cinque persone date inizialmente per disperse sono state rintracciate. Questa è sicuramente una buona notizia. Tuttavia i danni sono rilevantissimi e ho già sentito il vice premier Antonio Tajani che ha fin da ora dato la disponibilità del governo a fare la propria parte per aiutarci ad affrontare questa situazione”, ha spiegato il governatore piemontese.

I Comitati della Croce Rossa Italiana di Bardonecchia e Susa hanno messo a disposizione 5 ambulanze, 3 pulmini, un mezzo 4×4 e un modulo per l’assistenza alla popolazione. Inoltre, presso il Palazzetto dello Sport è stato allestito un centro di accoglienza per gli sfollati, in cui sono state ospitate 45 persone per la notte.

