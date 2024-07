ROMA (ITALPRESS) – Oggi le eSIM stanno rivoluzionando il modo di connettersi: non solo perchè molto più economiche, ma anche perchè le proposte di pacchetti sono estremamente flessibili e permettono di selezionare la disponibilità di giga e il periodo di validità, anche se per molti rappresentano ancora una tecnologia relativamente nuova. Si può pensare a una eSIM come a una classica scheda SIM ma in formato digitale che consente di scaricare i dati mentre si è in movimento, rendendo la connettività accessibile e anche più rispettosa verso l’ambiente, perchè limita il consumo di plastica per la produzione e l’imballaggio. A differenza della SIM fisica, l’eSIM è integrata nel dispositivo e può essere disattivata in qualsiasi momento, è indipendente dall’operatore abituale – perchè il pacchetto eSIM può essere attivato direttamente una volta atterrato all’estero – e funziona totalmente in modo digitale.

Per tale motivo è nato Airalo, il primo marketplace al mondo di eSIM che ha già conquistato oltre 10 milioni di utenti a livello globale. Airalo consente di scaricare e installare eSIM (schede SIM digitali) integrate sul proprio smartphone che forniscono accesso a pacchetti prepagati di dati, sms e chiamate in oltre 200 destinazioni, per connettersi ovunque nel mondo.

Gli utenti di Airalo durante i propri viaggi all’estero possono accedere al servizio in 53 lingue e connettersi senza limiti di roaming. Si stima che fino ad oggi grazie ad Airalo sono state risparmiate più di 110 tonnellate di plastica – come PVC e altri polimeri – materiali utilizzati per la produzione e l’imballaggio delle SIM tradizionali, l’equivalente approssimativo di una balenottera azzurra o 2 Boeing 737-800 senza passeggeri. Un ulteriore modo per essere più consapevole dell’ambiente circostante e di come salvaguardarlo.

Per ottenere una eSIM di Airalo è possibile visitare il sito o scaricare l’app, selezionare il paese o la regione che si visiterà e scegliere un piano specifico con il giusto limite di dati e il periodo di validità in base alla durata del viaggio. Per attivarla non ci sarà bisogno di aggiungere o cambiare schede SIM fisiche, ma solo un telefono sbloccato e compatibile con eSIM. Esistono tre modi per installare una eSIM Airalo sul dispositivo: installazione diretta tramite app, installazione con codice QR e installazione manuale.

A seconda del pacchetto dati selezionato, e dopo aver installato la eSIM scelta, l’eSIM Airalo si attiverà immediatamente dopo l’installazione o non appena ci si connette a una rete locale a destinazione. Una volta atterrato, sarà necessario selezionare l’eSIM dalle impostazioni dello smartphone e iniziare a navigare. Per disattivare l’eSIM basterà accedere alle impostazioni, selezionare Cellulare o Mobile e cliccare sull’opzione per attivare e disattivare la linea. Per eliminarla basterà selezionare Rimuovi piano dati mobile.

In più con Airalo è anche possibile connettere più dispositivi allo stesso pacchetto eSIM configurando un hotspot mobile e condividendo i dati della eSIM con un altro dispositivo nelle vicinanze.

Oltre alla crescita esponenziale di utenti, la startup ha anche raccolto la fiducia di oltre 5.000 partner.

“Siamo felici di vedere che milioni di viaggiatori hanno trovato in Airalo la risposta alle loro esigenze e siamo grati di scrivere con loro questo nuovo capitolo della connettività di viaggio”, affermano i co-fondatori Abraham Burak e Ahmet Bahadir Ozde

