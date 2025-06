Esce “The secret of life: partners, Volume Two”, il nuovo album di Barbra Streisand

MILANO (ITALPRESS) – È uscito oggi “The secret of life: partners, Volume Two”, il nuovo album di Barbra Streisand. L’album, in uscita per Columbia Records / Sony Music in versione CD, vinile e digitale è da ora disponibile.

Una nuova raccolta di duetti con un gruppo incredibili di artisti contemporanei che uniscono le loro voci in undici brani. L’album è il seguito tanto atteso della sua raccolta di duetti del 2014, “Partners”, certificata disco di platino e arrivata al primo posto in classifica. L’album riunisce talenti senza tempo, ognuno con il proprio stile vocale unico: da Paul McCartney, Bob Dylan e James Taylor, a Sting, Hozier, Sam Smith, Seal e Josh Groban.

Anche la star del country Tim McGraw e la cantante jazz Laufey contribuiscono con le loro voci inconfondibili ai duetti. Il disco include inoltre un potente trio d’eccezione, con Barbra Streisand affiancata da Mariah Carey e Ariana Grande.

“Registrare questo album con amici nuovi e amici di lunga data è stata un’esperienza piena di gioia! Ho scelto il titolo ‘The Secret of Life’perché ho trovato particolarmente ispirato il testo filosofico di James Taylor. Con il passare degli anni, sto imparando che ‘il segreto della vita è godersi il passare del tempo.’ È un promemoria: nonostante le notizie quotidiane che non possiamo ignorare, dobbiamo comunque fermarci ad annusare le rose… e io adoro, adoro le rose!” racconta la Streisand.

L’album è stato prodotto dai vincitori del Grammy come “Produttori dell’anno”, Walter Afanasieff e Peter Asher. Barbra Streisand, insieme al suo storico collaboratore e direttore artistico Jay Landers, ha curato la produzione esecutiva. Le orchestrazioni dell’album sono state affidate a William Ross e David Campbell, e registrate presso la Streisand Scoring Stage di Culver City, in California, oltre che con la prestigiosa London Symphony Orchestra agli Abbey Road Studios di Londra.

