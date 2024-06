ROMA (ITALPRESS) – Gli Imagine Dragons hanno pubblicato il nuovo album Loom, anticipato dal singolo (e videoclip) “Nice To Meet You” in tutte le radio in Italia da venerdì 5 luglio.

L’album è disponibile in formato digitale e in formato fisico sullo shop di Universal Music Italia.

Il sesto album in studio del gruppo, Loom, rappresenta il picco del loro viaggio artistico all’insegna della scoperta di sè. Il disco è stato prodotto interamente dagli Imagine Dragons e dai loro collaboratori di lunga data Mattman e Robin.

Con 9 tracce inedite (incluso il nuovo singolo “Eyes Closed”), LOOM porta un nuovo inizio all’orizzonte per la band di Las Vegas.

In una recente intervista concessa a Forbes, Dan Reynolds ha commentato: “Ogni album per me è un riflesso della mia vita, qualunque periodo io stia affrontando. Ci sono giorni in cui sono magari nostalgico, triste o felice o giubilante o arrabbiato. Penso che i brani riflettano tutto ciò. E cerchiamo sempre di mettere insieme il progetto in una maniera che riassuma tutto il lavoro. Questo disco parla di relazioni: la fine, l’inizio, lo sviluppo di esse. Ecco perchè lo abbiamo intitolato LOOM (in italiano ‘incomberè). Se qualcosa incombe non è necessariamente qualcosa di negativo, può incombere una cosa buona o una cosa cattiva. La cover illustra l’alba o il tramonto, senza sapere se raffiguri l’inizio o la fine di qualcosa”.

Con l’uscita del disco la band s’imbarcherà anche nel loro più grande tour in Nord America a partire dal 30 giugno a Camden (New Jersey) al Freedom Mortage Pavillon e che li porterà fino all’iconico Hollywood Bowl a Los Angeles il 22 ottobre.

– Foto: Comunicazione Universal Music Italia –

