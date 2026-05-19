L’ESA si prepara a lanciare la missione SMILE, satellite con tecnologia belga studierà il sole

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’Agenzia Spaziale Europea si prepara a lanciare la missione SMILE, realizzata in collaborazione con la Cina, per studiare l’influenza del Sole sulla Terra. Il lancio è previsto martedì dalla Guyana francese. Lo riferisce la Belga News Agency, citando l’ufficio federale belga per la politica scientifica, Belspo.

La missione SMILE, acronimo di Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer, avrà il compito di osservare il vento solare e i suoi effetti sul campo magnetico terrestre. Le particelle cariche emesse dal Sole possono infatti interferire con comunicazioni radio, sistemi Gps, reti elettriche e tecnologie spaziali, con possibili rischi anche per gli astronauti.

Secondo Belspo, i nuovi dati raccolti dal satellite permetteranno agli scienziati di capire meglio quando e perché lo “space weather”, la meteorologia spaziale, può provocare problemi, contribuendo in futuro a prevedere con maggiore precisione dove potranno verificarsi interruzioni o anomalie.

Il Belgio partecipa alla missione sia sul fronte tecnologico sia su quello scientifico. Il Liège Space Centre ha contribuito allo sviluppo dello strumento ultravioletto di SMILE, mentre l’Università di Liegi analizzerà i dati raccolti. Coinvolto anche il Royal Belgian Institute for Space Aeronomy, con un focus specifico sulle proprietà del vento solare.

Il satellite resterà in orbita attorno alla Terra per almeno tre anni.

– foto IPA Agency –

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