L’ESA accelera lo sviluppo della missione Comet Interceptor

ROMA (ITALPRESS/ECONOMIADELLOSPAZIO) – La missione European Space Agency Comet Interceptor continua ad avanzare con la consegna del primo strumento operativo destinato alla futura esplorazione delle comete primitive del Sistema Solare. Il dispositivo, denominato DFP-B2, rappresenta uno dei primi elementi hardware completati per la missione europea e include anche un importante contributo industriale e scientifico italiano. All’interno dello strumento è infatti integrato un sensore sviluppato da Leonardo con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana e sotto la responsabilità scientifica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. La missione Comet Interceptor occupa una posizione particolare all’interno delle future attività europee di esplorazione scientifica.

A differenza delle tradizionali missioni planetarie, il programma punta infatti a intercettare una cometa ancora poco alterata proveniente dalle regioni esterne del Sistema Solare, con l’obiettivo di raccogliere dati sulle condizioni più primitive della formazione planetaria. La consegna dei primi strumenti mostra anche quanto le missioni scientifiche deep space stiano entrando sempre più in una fase di costruzione hardware concreta. Negli ultimi anni, i programmi europei di esplorazione spaziale stanno accelerando integrazione di payload, sensoristica avanzata e sistemi operativi destinati a missioni scientifiche molto più complesse rispetto al passato. Anche il ruolo dell’industria italiana continua a rafforzarsi in questo scenario.

Sensori, componentistica elettronica e tecnologie di osservazione sviluppate in Italia stanno assumendo una presenza crescente all’interno delle missioni europee dedicate sia all’osservazione terrestre sia all’esplorazione del deep space. Nel frattempo, la competizione internazionale sulle capacità scientifiche spaziali continua ad aumentare. Europa, Stati Uniti, Cina e Giappone stanno ampliando programmi destinati all’esplorazione robotica e all’analisi scientifica del Sistema Solare, in una fase in cui tecnologie scientifiche avanzate e autonomia industriale stanno diventando elementi sempre più strategici. La crescita delle missioni deep space continua inoltre a spingere sviluppo di nuove infrastrutture tecnologiche e scientifiche. Strumenti miniaturizzati, sensoristica ad alta precisione e sistemi autonomi stanno infatti assumendo un ruolo sempre più centrale nella futura economia dell’esplorazione spaziale.

Con l’avanzamento di Comet Interceptor, anche l’Europa continua a rafforzare le proprie capacità operative nel settore delle missioni scientifiche interplanetarie di nuova generazione.

– foto IPA Agency –

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