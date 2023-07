ROMA (ITALPRESS) – Dopo aver macinato numeri da record conquistando il mondo con 65 date sold out su 69 totali, Eros Ramazzotti torna ad esibirsi in Italia per tre imperdibili appuntamenti il 3, 5 (sold out) e 6 agosto al Teatro Antico di Taormina per il Battito Infinito World Tour. Il cantautore dei record, che ha all’attivo oltre 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti globali, sta portando ancora una volta i successi del suo monumentale repertorio e le trascinanti hit estratte dall’ultimo album Battito Infinito (Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International) sui palchi delle più importanti città europee e dei più attesi festival estivi, tornando ad abbracciare il pubblico italiano in occasione delle tre date in programma nell’incantevole venue sicula ricca di fascino e storia, mettendo a segno il sold out per la data del 5 agosto.

Foto: ufficio stampa Goigest

(ITALPRESS).