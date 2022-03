COPENAGHEN (DANIMARCA) (ITALPRESS) – Nove mesi dopo l’arresto cardiaco subito durante Danimarca-Finlandia dello scorso 12 giugno, Christian Eriksen torna in Nazionale. Il centrocampista ex Inter, oggi al Brentford, è tra i 23 convocati del commissario tecnico Kasper Hjulmand, in vista delle amichevoli con Olanda (il 26/3 ad Amsterdam) e Serbia (martedì 29 marzo a Copenaghen).

Tra i convocati anche l’esterno dell’Atalanta, Joakim Maehle. Questa la lista: Portieri: Kasper Schmeichel (Leicester), Frederik Ronnow (Union Berlino), Daniel Iversen (Preston). Difensori: Alexander Bah (Slavia Praga), Andreas Christensen (Chelsea), Jannik Vestergaard (Leicester), Joachim Andersen (Crystal Palace), Joakim Maehle (Atalanta), Rasmus Nissen (Salisburgo), Victor Nelsson (Galatasaray). Centrocampisti: Christian Eriksen (Brentford), Christian Norgaard (Brentford), Jesper Lindstrom (Eintracht Francoforte), Mathias Jensen (Brentford), Philip Billing (Bournemouth), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), Thomas Delaney (Siviglia). Attaccanti: Andreas Cornelius (Trabzonspor), Andreas Skov Olsen (Bruges), Jacob Bruun Larsen (Hoffenheim), Jonas Wind (Wolfsburg), Kasper Dolberg (Nizza), Yussuf Poulsen (Lipsia).

(ITALPRESS).

