Ericsson, Ripamonti “Regione Liguria al fianco dei lavoratori”

GENOVA (ITALPRESS) – “Regione Liguria è al fianco dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali e continuerà a mettere in campo ogni iniziativa utile, anche attraverso un confronto diretto con l’azienda, per individuare soluzioni condivise. In questa fase, il nostro obiettivo è avere il tempo e mantenere aperta la trattativa, per evitare che si arrivi a una situazione traumatica per le 131 persone coinvolte”. Così l’assessore regionale alle Vertenze aziendali e ai Rapporti con le organizzazioni sindacali Paolo Ripamonti è intervenuto questa mattina all’assemblea pubblica dei lavoratori Ericsson agli Erzelli.

“Le decisioni che le aziende prendono non possono prescindere dalla valutazione delle ricadute sui territori e sui lavoratori: conosco bene queste dinamiche, anche per averle vissute nelle crisi industriali della provincia di Savona – continua l’assessore Ripamonti -. L’incremento delle mensilità previste per le uscite volontarie è un elemento da valutare, ma non può essere l’unica risposta, soprattutto per chi, per età e professionalità, rischia di incontrare maggiori difficoltà nel ricollocarsi. È necessario lavorare per tutelare tutti, anche coloro che non intendono aderire alle uscite volontarie, e chiedere a Ericsson di chiarire che il suo impegno su Genova e sulla Liguria c’è e ci sarà in futuro”.

“L’impegno della Regione è quello di continuare a lavorare insieme ai sindacati, con determinazione e senza venire meno al confronto, per cercare di costruire una soluzione che garantisca la tutela occupazionale” conclude.

– Foto Regione Liguria –

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