ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – “Sono grato al Presidente Erdogan per la visita odierna e per il nostro colloquio. Apprezziamo molto il coinvolgimento della Turchia nel lavoro diplomatico e tutti i suoi sforzi. Abbiamo discusso nel dettaglio i modi concreti per porre fine alla guerra in modo affidabile e dignitoso. Dall’inizio di quest’anno, noi in Ucraina abbiamo sostenuto ogni passo decisivo e la leadership di Donald Trump, ogni proposta forte e giusta volta a porre fine a questa guerra. E solo il Presidente Trump e gli Stati Uniti hanno il potere sufficiente per porre fine a questa guerra”. Così su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Oggi, il Presidente Erdogan ha proposto dei formati di dialogo, che ho sostenuto, ed è importante per noi che la Turchia sia pronta a fornire la piattaforma necessaria – ha aggiunto -. Siamo anche pronti a lavorare in qualsiasi altro formato significativo che possa produrre risultati. Ma il fattore più importante per fermare lo spargimento di sangue e raggiungere una pace duratura è che lavoriamo in stretto coordinamento con tutti i partner e che la leadership americana rimanga efficace, forte e ci avvicini a una pace che duri e garantisca la sicurezza per il popolo”.

“La Turchia è sempre pronta a discutere con la Russia proposte che accelerino il cessate il fuoco”in Ucraina e aprano la strada “a una pace giusta e duratura”. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in conferenza stampa ad Ankara con il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. Erdogan ha aggiunto: “Riteniamo che sarebbe utile che il processo di Istanbul (Russia-Ucraina) fosse attuato in modo completo e in modo da risolvere i gravi problemi che ora sono diventati acuti”. Inoltre, il presidente turco ha auspicato che “tutti i nostri partner che vogliono fermare lo spargimento di sangue nella regione dimostrino un approccio costruttivo al processo di Istanbul”.

Il presidente turco ha ricevuto l’omologo ucraino, accogliendolo nel complesso presidenziale per una visita di lavoro incentrata sulla cooperazione bilaterale e sulla sicurezza regionale. All’incontro hanno partecipato il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, il capo dell’intelligence, Ibrahim Kalin, e Akif Cagatay Kilic, consigliere capo del presidente per la politica estera e la sicurezza. I due leader parteciperanno poi a una cena di lavoro e terranno una conferenza stampa congiunta, riportano i media turchi.

Ieri il presidente dell’Ucraina ha annunciato su X che si sarebbe recato in Turchia, dopo la visita in Spagna, per rinvigorire i negoziati per porre fine al conflitto con Mosca, che nelle ultime settimane sta vivendo una nuova escalation. “Fare tutto il possibile per avvicinare la fine della guerra è la massima priorità dell’Ucraina”, ha detto Zelesnky. La Turchia ha ospitato lo scorso luglio a Istanbul delegazioni russe e ucraine che ha portato a uno scambio di prigionieri, ma senza delineare la fine del conflitto in corso dal 2022.

PESKOV “MOSCA E’ APERTA AI NEGOZIATI”

“Mosca è aperta a continuare i negoziati. La pausa che si è verificata è dovuta, in realtà, alla riluttanza del regime di Kiev a proseguire questo dialogo”: lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, parlando con i giornalisti che gli chiedevano di commentare le parole del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che oggi ha espresso la speranza che il processo di Istanbul continui.

