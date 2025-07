ROMA (ITALPRESS) – Ancora poche ore e il sipario sui Longines FEI Jumping European Championship in programma questa settimana (16-20 luglio) a La Coruna, verrà alzato. Sono 92 i binomi iscritti in rappresentanza di 23 nazioni, 18 delle quali con una squadra, in questo 38esimo Campionato Europeo di salto ostacoli, il terzo che in 68 anni di storia si disputa in Spagna dopo Gijon nel 1993 e Madrid nel 2011. Il primo risale infatti al 1957 a Rotterdam, con in palio solo le medaglie individuali alle quali, con l’edizione di Monaco di Baviera nel 1975, è stata aggiunta anche la competizione a squadre.

In gara a La Coruna c’è anche il Team Italia, composto da cinque azzurri: Piergiorgio Bucci con Hantano, il Carabiniere Giacomo Casadei con Marbella du Chabli, il 1° graduato dell’AM Giulia Martinengo Marquet con Delta del’Isle, Paolo Paini con Casal Dorato e Riccardo Pisani con Chatolinue PS. La rappresentativa azzurra è completata dal Selezionatore Tecnico Marco Porro, dal Capo Equipe – Team Manager Marco Bergomi e dal veterinario di squadra Ugo Carrozzo.

“Questo Europeo anche se è l’appuntamento più prestigioso della stagione – ha commentato il ct Marco Porro – rappresenta una tappa importante del percorso di crescita e valorizzazione dei nostri binomi. La Coruna non è infatti qualificante per le prossime Olimpiadi, per cui la pressione per ottenere un risultato sarà sicuramente minore. Dobbiamo quindi cogliere questa opportunità per pensare a montare bene e fare una buona figura, continuando però a lavorare per il futuro”. “Quanto ai singoli binomi, visti i risultati della passata stagione, fin da gennaio Hantano di Bucci, Marbella du Chabli di Casadei e Delta del’Isle di Martinengo Marquet hanno seguito un programmata di concorsi in preparazione per questo evento. Casal Dorato con Paini e Chatolinue PS con Pisani che lo monta solo da una stagione, sono stati invece scelti per completare il gruppo dopo le performance degli CSIO di Piazza di Siena e di Rotterdam”, ha aggiunto il ct azzurro.

“Questi ultimi due binomi hanno meno esperienza degli altri su gare di massimo livello. A maggior ragione per entrambi La Coruña sarà l’occasione per arricchirla. In particolare per Casal Dorato di Paini, un cavallo italiano di dieci anni, molto potente, che sicuramente sarà utile per la squadra nei prossimi appuntamenti anche nei prossimi anni. Queste le premesse. Ora però c’è la gara e dobbiamo stare concentrati sul nostro obiettivo che è quello di fare un buon campionato. Certo, la concorrenza è di primissimo livello, ma i nostri cavalieri sono assolutamente all’altezza del compito che li attende”, ha concluso Porro.

– foto ufficio stampa FISE –

(ITALPRESS).