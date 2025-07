Equitazione, l’Italia del Reining conquista 18 medaglie ai Mondiali di Givrins

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia del Reining supera tutte le aspettative e chiude il Campionato del mondo di Givrins (Svizzera) con un incredibile bottino di medaglie. Diciotto i metalli conquistati dagli azzurri del Reining italiano nell’appuntamento iridato. Alle 6 medaglie a squadre di cui 5 d’oro e una d’argento, se ne sono aggiunte altre 12 a titolo individuale (5 oro, 3 argento, 4 bronzo). Un computo complessivo che permette all’Italia di superare di gran lunga il record già stabilito nel 2023 quando l’Italia, sempre a Givrins, portò a casa ben 11 medaglie.

Ad ottenere i successi individuali sono stati nel parareining Martina Panizza su Boss Bobete San, che si conferma Campionessa del mondo della specialità. Medaglia d’argento per Andrea Castrucci su Rs Nebbiolo Blu nel Prime Time e doppio podio per gli azzurri nella categoria Young Non Pro a firma di Gabriele Costantini su Whizkey Princess, medaglia d’oro, e Pietro Sala su Custom Rosalia, invece, bronzo.

Al successo a squadre nella categoria Junior si aggiungono anche le due medaglie d’oro e di bronzo conquistate rispettivamente nella prova individuale da Jan Gasser su Hug A Spark ed Edoardo Milano su Magnetically. L’exploit azzurro è arrivato poi grazie a un podio tutto italiano. Quello che, nella categoria Young Non Pro, ha visto salire sui tre gradini iridati Francesca Ferrarol, oro, su Vd Snarling Miracle; Ludovica Zambelli, argento, su Ot Dont Miss To Wish e Filippo Milani, bronzo, su Tonystrip.

A chiudere il lunghissimo elenco di medaglie azzurre ci hanno poi pensato i senior. Due i metalli conquistati nella categoria Non Pro. Si tratta della medaglia d’oro messa al collo da Fabio De Iulio su RS Cronos Jac e di quella di bronzo vinta, invece, da Manuel Bonzano su Shining Guns N Roses. Dopo la sfortunata prestazione a squadre, che ha visto ‘eliminazione del Team, i Senior Pro festeggiano, infine, la medaglia d’argento individuale conquistata da Davide Brighenti e BB Gotta Gold Tinsel.

