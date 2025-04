Ennesima rissa in un Circolo di Padova, Questore sospende attività per 4 mesi

PADOVA (ITALPRESS) – Gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Padova hanno eseguito il provvedimento cautelare disposto dal Questore della provincia di Padova Marco Odorisio, di sospensione per 120 giorni dell’autorizzazione dell’attività gestita presso il circolo privato sito in via dei Colli denominato Utopia, in seguito ai gravissimi fatti di sangue verificatisi, nella notte di domenica 30 marzo, culminati in una violenta rissa sulla pista da ballo, durante la quale un cittadino russo ed uno moldavo sono stati accoltellati tra gli avventori, ferite a seguito delle quali il cittadino moldavo è stato ricoverato in Ospedale e sottoposto ad intervento chirurgico per l’asportazione di un rene e di parte del colon, organi lesionati dai violenti fendenti inferti.

Il provvedimento di sospensione per 120 giorni è stato disposto dal Questore sulla base dell’istruttoria d’urgenza svolta dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura dalla cui analisi è stata riscontrata la necessità di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale venutasi a creare nel tempo, a causa di condotte illecite rilevate all’interno dell’esercizio pubblico. In particolare, nella notte del 30 marzo, personale della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico era intervenuto poiché, presso il predetto locale, era avvenuta una rissa durante la quale erano rimasti feriti due uomini, con l’utilizzo di un’arma da taglio.

All’arrivo degli agenti, infatti, veniva accertato che un 30enne cittadino moldavo si trovava all’esterno del locale riverso a terra con due evidenti ferite sanguinanti alla schiena da verosimile accoltellamento, mentre un 24enne russo, si trovava seduto a terra, sempre al di fuori della discoteca e presentava una ferita da taglio al braccio destro.

Il locale in questione si era già evidenziato negativamente per episodi di violenza, sempre all’interno dello stesso. Considerata, pertanto, la necessità di provvedere con urgenza alla chiusura temporanea dell’attività, per interrompere la complessiva situazione di illegalità e pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica di un luogo deputato a socialità e convivialità che non può trasformarsi in un luogo di scontro fisico mettendo a rischio l’incolumità dei presenti, e considerato che la situazione evidenziata costituisce un elemento di pericolo concreto e attuale che impone il necessario intervento sanzionatorio dell’Autorità, il Questore ha disposto nei confronti del titolare dell’esercizio pubblico la sospensione per 120 giorni.

