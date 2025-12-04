Eniverse, nasce la nuova società Sentris in partnership con DG Impianti Industriali

MILANO (ITALPRESS) – Eniverse, Corporate Venture Builder di Eni, annuncia la costituzione di Sentris, nuova società creata dalla partnership con DG Impianti Industriali – azienda specializzata in servizi di Engineering, Project Management e Procurement – con l’obiettivo di valorizzare la tecnologia proprietaria e-splora (Eni Systems for Pipeline Low Risk Assessment). La tecnologia, sviluppata nei centri di ricerca Eni, permette di svolgere attività di ispezione in linea (In-Line Inspection) delle condotte per il trasporto di fluidi, migliorando l’efficienza operativa e incrementando l’integrità delle infrastrutture. E-splora è una suite di tecnologie progettate per analizzare in dettaglio le condizioni operative delle pipeline e identificare l’eventuale presenza di depositi, deformazioni o corrosione, riducendo i rischi legati alle attività di pulizia tradizionale. In particolare, grazie all’utilizzo di sensori miniaturizzati installati su dispositivi di ispezione standard (Pig), vengono acquisiti i dati sulle condizioni interne della condotta, permettendo di individuare eventuali depositi interni o variazioni strutturali, riducendo i tempi e i costi operativi e migliorando la pianificazione delle attività di manutenzione. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di Eniverse che ha l’obiettivo di trasformare il patrimonio di tecnologie e competenze distintive dell’azienda in nuove opportunità di business, in applicazione del Dual Innovation Model, elemento strutturale della strategia dell’innovazione Eni che prevede il coinvolgimento di partner esterni fin dalle prime fasi progettuali per ottimizzare i risultati.

Con questa nuova società, Eniverse valorizza il patrimonio tecnologico e brevettuale di Eni, integrandolo con l’esperienza di DG Impianti Industriali nello sviluppo hardware e software, nella gestione di progetti innovativi e nelle attività operative e commerciali. Grazie a questa collaborazione, Sentris si posiziona sui mercati nazionali ed internazionali, offrendo soluzioni innovative per la gestione e la conservazione dell’integrità delle infrastrutture energetiche, promuovendone l’adozione non soltanto da parte delle proprie linee di business, ma anche presso realtà terze. Il capitale sociale di Sentris è detenuto al 52,5% da DG Impianti Industriali e al 47,5% da Eniverse.

Giacomo Silvestri, Presidente di Eniverse, ha commentato: “Sentris rappresenta un avanzamento ulteriore nel percorso di Eniverse, rafforzando il portafoglio di venture create. L’innovazione costituisce la leva di competitività di Eni da sempre e la valorizzazione di una tecnologia come e-splora contribuisce a consolidare ulteriormente la sicurezza, l’efficienza e la sostenibilità sia delle operazioni di Eni sia di quelle dei futuri clienti di Sentris.”

William Palozzo, Amministratore Delegato di DG Impianti Industriali ha dichiarato: “La nascita di Sentris rappresenta per DG Impianti un passo importante nel percorso di innovazione e partnership che portiamo avanti da anni. Mettiamo a disposizione della joint venture il nostro know-how, attitudine a fornire soluzioni ed efficienza operativa nel time to market, contribuendo ad esportare l’eccellenza italiana su scala globale. Sentris è la sintesi di competenze, visione e capacità di execution.”

– foto logo Eniverse –

(ITALPRESS).