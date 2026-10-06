Energia, Moratti “La priorità è garantire la sicurezza e prezzi sostenibili”

ROMA (ITALPRESS) - "L'inverno si avvicina e l'Europa rischia una nuova emergenza energetica. Non possiamo permetterci regole che riducano gli approvvigionamenti e facciano aumentare ancora il prezzo di gas e carburanti. Come ho detto oggi al Parlamento europeo, bene la flessibilità annunciata da von der Leyen sul regolamento metano, anche se un anno non basta. Bene anche la proposta di rafforzare gli acquisti congiunti europei di energia: un'Europa che compra insieme è più forte e può difendere meglio famiglie e imprese. Transizione sì, ma con realismo: la priorità oggi è garantire sicurezza energetica e prezzi sostenibili". Così Letizia Moratti, europarlamentare del Ppe e presidente della Consulta nazionale di Forza Italia. ads/mca2