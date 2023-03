VENEZIA (ITALPRESS) – “Sono particolarmente felice della grande partecipazione anche oggi a Verona all’incontro dedicato alla presentazione della legge regionale sulle comunità energetiche rinnovabili. Ho incontrato moltissimi sindaci, amministratori locali, imprenditori e associazioni di categoria per raccogliere idee su questo tema che sempre più trova attenzione da parte del territorio. Maggiore collaborazione troveremo e sempre più virtuosi potremo essere”. Così l’Assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato commenta l’esito del convegno “Comunità Energetiche rinnovabili e gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Uno strumento per la transizione energetica” che si è svolto stamane a Verona, promosso dalla Regione in collaborazione con Comune e Provincia. L’occasione è servita all’assessore Marcato e ai tecnici regionali di confrontarsi con amministratori locali, professionisti e aziende sui temi energetici, sempre più strategici per lo sviluppo economico.

“La volontà della Regione di investire sulle comunità energetiche è davvero forte – sottolinea Marcato -. E’ stato sottolineato anche dal ministro dell’ambiente Pichetto Frattin che la Regione del Veneto sta facendo un lavoro straordinario da questo punto di vista. Abbiamo due grandi asset su cui investiremo: l’idrogeno e il fotovoltaico, e su questi due temi vogliamo giocare una partita importante. Ancora una volta la Regione del Veneto si dimostra virtuosa su temi ambientali ed energetici che sono di attualità e lo saranno per il prossimo futuro”.

