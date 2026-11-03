Energia, “da filiera a sistema” per far crescere l’industria della power generation

ROMA (ITALPRESS) - La domanda mondiale di energia elettrica è destinata a raddoppiare al 2050 secondo le stime dell’Agenzia Internazionale dell’Energia; in questo scenario, l'Italia può contare su una filiera della power generation caratterizzata da elevate competenze tecnologiche, capacità manifatturiere e forte vocazione internazionale, già in grado di cogliere le opportunità aperte dalla crescita degli investimenti mondiali. È il messaggio al centro dell'evento “Da ‘Filiera’ a ‘Sistema’. Valore e opportunità dell'industria italiana dell'energia e del nucleare”, promosso a Roma da Ansaldo Energia. mec/fsc/gsl