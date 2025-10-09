Energia, Brusco “Rafforzare collaborazione tra imprese e istituzioni”

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo la necessità di proseguire nel percorso della transizione energetica e al tempo stesso la responsabilità di garantire la sicurezza energetica del nostro paese, di presidiare le filiere più importanti, in particolare quella delle materie prime critiche. Questo richiederà collaborazione tra le imprese, le amministrazioni pubbliche e la ricerca". Così Guido Brusco, presidente di Confindustria Energia, a margine della terza conferenza annuale della federazione. mec/sat/gtr