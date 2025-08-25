Energia, Arrigoni (Gse) “Equilibrio fra transizione e realismo”

Energia, Arrigoni (Gse) “Equilibrio fra transizione e realismo”

RIMINI (ITALPRESS) - "E' importante trovare un punto di equilibrio tra l'ambizione della transizione energetica e il realismo. Il sistema energetico è assolutamente complesso, per fare la transizione energetica occorre un approccio olistico, pragmatico, non ideologico". Lo afferma il presidente del GSE, Paolo Arrigoni, a margine della 46° edizione del Meeting di Rimini. xb1/mca3/sat