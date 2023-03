VENEZIA (ITALPRESS) – “Il territorio montano, per le sue peculiarità, è il luogo ideale per accogliere le nuove sfide energetiche, sperimentando risposte efficaci e innovative. Penso, ad esempio, alle sfide legate all’agricoltura di montagna come pure quelle delle nostre olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Il bellunese è il territorio giusto dove avviare da subito progetti legati alle fonti rinnovabili e al risparmio energetico, rendendo concreta la transizione energetica. Per questo ritengo fondamentale presentare le potenzialità offerte dalle comunità energetiche ad amministratori locali e addetti ai lavori della provincia di Belluno”. Con queste parole Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico ed energia del Veneto, spiega l’obiettivo dell’incontro che si è tenuto questa a Villa Patt di Sedico, in collaborazione con la Provincia di Belluno, dal titolo “Comunità Energetiche rinnovabili e gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Uno strumento per la transizione energetica”.

“L’anno scorso, con l’approvazione della legge regionale sulle comunità energetiche rinnovabili, abbiamo avviato un percorso importante di rinnovamento – sottolinea ancora Marcato -. Noi puntiamo ad una graduale indipendenza sul piano energetico e per raggiungere l’obiettivo faremo perno, tra l’altro, su questo importante strumento, coinvolgendo amministratori locali, professionisti e aziende private”.

Nell’occasione si è parlato anche del nuovo piano energetico regionale che è in dirittura d’arrivo. In tale piano le comunità energetiche sono considerate un cardine perchè offrono risposte in tema di risparmio ed efficientamento energetico oltre all’uso delle energie rinnovabili.

Il prossimo appuntamento è in programma lunedì prossimo, 20 marzo, nella sala convegni della Provincia di Padova a partire dalle ore 10.00.

