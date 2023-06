Enel, Bozzoli “Cybersicurezza al centro della nostra agenda”

Presentando il Cyber Harbour, Carlo Bozzoli, head of global digital solutions di Enel ha sottolineato come l'auspicio è creare "un centro di eccellenza, luogo di incontro e di scambio che unisca un partenariato pubblico-privato, accademia-impresa per sviluppare consapevolezza e professionalità sul mondo della cybersicurezza".