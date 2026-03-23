Encomi per l’equipaggio della nave traghetto Actv che salvò un naufrago a Lido San Nicolò

VENEZIA (ITALPRESS) – Questa mattina a Ca’ Farsetti, sono stati consegnati gli encomi ufficiali all’equipaggio della nave traghetto Actv che la mattina di domenica 8 marzo 2026 si prodigò per salvare un uomo e il suo cane accidentalmente finiti in laguna con la propria autovettura nel fronte acqueo antistante l’approdo di Lido San Nicolò. Alla cerimonia erano presenti l’assessore alle Società Partecipate Michele Zuin e l’assessore alla Coesione Sociale Simone Venturini, il Presidente di AVM Paolo Pettinelli, il Presidente di Actv Luca Scalabrin, il procuratore generale del Gruppo AVM Mauro L. Valenti e i membri dell’equipaggio: il comandante Lorenzo Dei Rossi, il direttore di Macchina Gabriele De Prà, il Timoniere Luca Ciriello, i marinai Marc Guillemot e Matteo Celi Tiozzo e l’aiuto motorista Andrea Inzerillo.

“Volevamo ringraziarvi pubblicamente perchè il gesto compiuto non è per nulla scontato. E’ lodevole pensare che ci siano persone come voi che durante un turno di lavoro non hanno esitato a mettere in salvo una persona gettandosi in acqua e mettendo in sicurezza la zona anche per le altre persone” è il commento dell’assessore Venturini. Parole condivise dall’assessore Zuin: “Quel mattino le condizioni metereologiche non hanno aiutato ma il personale del Ferry si è dimostrato essere competente e in grado di attivare un soccorso immediato. Il mio ringraziamento è doveroso e premiare l’equipaggio con un encomio è stato uno dei primi pensieri e oggi abbiamo avuto l’occasione di farlo pubblicamente”.

“Il lavoro di squadra è stato fondamentale ed è stata la conferma che gli equipaggi sono solidi e sono colleghi su cui poter contare. Niente di tutto quello che è stato messo in atto era scontato e dobbiamo ringraziare per quello che hanno fatto” ha ricordato il presidente di Actv Scalabrin. “Il gesto compiuto è un segno di grande umanità. Per questo il vostro altruismo e coraggio verrà premiato ufficialmente anche in occasione della festa del Premio di San Marco il prossimo 25 aprile” ha spiegato il procuratore generale del Gruppo AVM Mauro L. Valenti consegnando la lettera di encomio a tutto il personale presente. Lorenzo Dei Rossi, da lungo tempo in servizio in azienda, che con grande coraggio si è tuffato in acqua per salvare l’uomo e il suo cane, ha ricordato: “Quando ho capito quello che era successo sono sceso mi sono tolto le scarpe e la giacca e ho indossato il giubbotto di salvataggio e mi sono tuffato. Quando li ho raggiunti, l’uomo e il suo cane erano riusciti ad uscire dall’abitacolo ma è stato molto difficile e faticoso sollevarli e portarli in salvo. Ci siamo riusciti grazie alla scaletta d’emergenza e al lavoro di tutto l’equipaggio che è stato fondamentale per mettere in sicurezza il ferito”.

– Foto Comune di Venezia –

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