ROMA (ITALPRESS) – “La nostra capacità di vendere all’estero segue una linea partita dal Governo. Debbo dire che siamo arrivati sempre dopo il Premier e l’attività di un Governo stabile e credibile ci ha molto aiutati ad entrare in mercati nei quali prima non riuscivamo ad entrare. Adesso stiamo aprendo tre sedi. La prima, nel primo semestre di quest’anno, in India, poi subito dopo in Arabia Saudita, e in Brasile”. Così Pasqualino Monti, amministratore delegato di ENAV, ai microfoni di Sky Tg24 da Londra durante il roadshow della società per presentare i risultati del 2024 e il nuovo piano industriale 2025-2029. Monti ha anche parlato della situazione futura del traffico aereo in Italia: “Siamo molto soddisfatti anche per quello che è l’andamento non solo per il 2025 ma anche per i futuri anni in termini di traffico sia passeggeri che cargo. I voli cargo stanno crescendo molto, soprattutto in alcuni aeroporti del nord Italia”.

Per quanto riguarda i risultati 2024, Monti ha posto l’accento sui record raggiunti da ENAV lo scorso anno. “Il 2024 ha fatto segnare dei record in ogni singola voce del nostro conto economico con i migliori risultati di sempre, in termini di marginalità, di utile netto, di fatturato e anche in termini di dividendo, il più alto che la nostra società abbia mai staccato per i suoi azionisti e di questo siamo molto contenti – ha spiegato l’Ad di Enav -. Lo abbiamo fatto proprio grazie alla spinta sul mercato non regolato e sui mercati internazionali”.

