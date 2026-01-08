Enac, Di Palma incontra l’ambasciatore di Israele “No a discriminazione e violenza nel trasporto aereo”

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto nella mattinata di oggi, presso la sede Enac, l’incontro tra il Presidente Pierluigi Di Palma e l’Ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled, fortemente voluto dall’Ente per ribadire la ferma condanna verso l’episodio verificatosi presso l’aeroporto di Milano Malpensa, dove alcuni attivisti pro-Palestina hanno ostacolato le operazioni di imbarco di un volo diretto a Tel Aviv. Il Presidente Di Palma ha espresso nuovamente una condanna netta e senza riserve per quanto accaduto: un fatto di particolare gravità in contrasto con i principi di sicurezza, neutralità, rispetto delle regole del sistema del trasporto aereo e diritto alla mobilità di tutti i cittadini. L’incontro ha avuto l’obiettivo di riaffermare l’impegno dell’Ente e delle Istituzioni nel contrastare ogni forma di discriminazione, intimidazione e violenza, nonché nel garantire la piena tutela dei diritti dei passeggeri e il regolare svolgimento delle operazioni aeroportuali che non possono essere ostacolate o rallentate da facinorosi il cui scopo è creare disordine.

“I nostri Paesi sono amici e condividono valori fondamentali di rispetto, libertà e convivenza civile” ha dichiarato il Presidente Pierluigi Di Palma in apertura di incontro. “L’Italia è e resterà un Paese che rifiuta con fermezza ogni forma di odio e discriminazione, e il trasporto aereo incarna questa visione, quale luogo di incontro tra diversi popoli e culture – ha aggiunto -. A nome del comparto, ribadisco un impegno fermo e non negoziabile nel garantire che ogni passeggero possa circolare liberamente e usufruire dei servizi aeroportuali in condizioni di piena sicurezza. Attraverso vigilanza continua, prevenzione e una tutela rigorosa, Enac continuerà a essere presidio attivo di inclusione, sicurezza, legalità e rispetto, affinché gli aeroporti italiani restino porte aperte sul mondo”.

“Apprezziamo la dichiarazione di netta condanna espressa dall’Enac rispetto all’episodio di tentato boicottaggio di un volo per Tel Aviv da Milano Malpensa”, ha commentato l’Ambasciatore d’Israele in Italia, Jonathan Peled. “Accogliamo la posizione, che si pone a conferma della consolidata collaborazione aerea e in materia di lotta alle discriminazioni tra due Paesi amici, Israele e Italia, con l’auspicio che sia approfondita la prevenzione e che eventi del genere non accadano più”, ha concluso.

– foto ufficio stampa Enac –

(ITALPRESS).