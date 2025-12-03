Enac, Di Palma “Giornata importante per il trasporto aereo in Italia”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi è un giorno importante per il trasporto aereo in Italia, avere una nuova sede dell'Enac consolida il ruolo dell'autorità nel sistema che, evidentemente, rivendica di poter essere sintesi di un sistema pubblico-privato". Lo ha detto Pierluigi Di Palma, presidente dell'Enac, a margine dell'inaugurazione del palazzo dell'Aviazione. "Enac segue la policy di un trasporto aereo che è l'idea immateriale di un ponte tra diverse culture", ha aggiunto.