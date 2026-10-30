Emissione di cenere vulcanica dall’Etna, allerta rossa per l’aviazione

CATANIA (ITALPRESS) – Prosegue l’emissione di cenere vulcanica dall’Etna. Il livello di allerta per l’aviazione è stato mantenuto sul codice rosso, il massimo previsto dalla scala di segnalazione, come comunicato dall’Osservatorio etneo attraverso un avviso VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation), emesso alle 8.30 UTC di oggi, 30 ottobre. Secondo il bollettino, la nube vulcanica ha un’altezza stimata di circa 4 chilometri sul livello del mare e si sposta in direzione est. Il fenomeno è monitorato attraverso le telecamere di sorveglianza visiva e termica. Il codice colore rosso era già in vigore nel precedente avviso e viene dunque confermato anche nell’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio etneo.

– foto IPA Agency –

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