MILANO (ITALPRESS) – Emis Killa torna sulla scena con il suo primo singolo del 2024: “Butterfly”, il nuovo brano feat. Simba La Rue sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 8 marzo 2024.

Per “Butterfly” Emis Killa ha scelto di collaborare con Simba La Rue, uno dei rapper protagonisti della scena contemporanea italiana e tra i nuovi talenti che più si sono fatti notare negli ultimi anni.

Il brano rispecchia l’identità di entrambi gli artisti, mettendo insieme l’immaginario di due elementi opposti e conviventi nell’animo umano: la forza e la fragilità, che caratterizzano la vita dei protagonisti, così come sono raffigurati metaforicamente anche nell’artwork del singolo. La grafica, infatti, rappresenta i due contrasti giocando sull’omonimia tra uno degli animali più caduchi in natura e una delle armi bianche più pericolose al mondo.

