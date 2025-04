Emis Killa e Lazza insieme per il nuovo singolo “In auto alle 6:00”

MILANO (ITALPRESS) – Due dei rapper più forti della scena, Emis Killa e Lazza sono tornati a collaborare per il brano “In auto alle 6:00”, il loro nuovo singolo in uscita su tutte le piattaforme digitali e in radio venerdì 2 maggio. Amici di lunga data con alle spalle molte collaborazioni di successo, Emis Killa e Lazza si incontrano nuovamente sulla traccia “In auto alle 6:00”, prodotta da Takagi & Ketra, un brano struggente in cui i due rapper si alternano su una base strumentale dai bassi profondi e un beat trascinante.

Il brano è una dichiarazione a una persona una volta amata, ma con la quale il rapporto è diventato ormai tossico ed è giunto al capolinea, poiché l’amore è passato e rimangono solo il risentimento e il dolore che ci si infligge a vicenda.

“In auto alle 6:00” arriva in un 2025 pieno di musica e sorprese per entrambi gli artisti: Emis Killa infatti, in seguito alla pubblicazione del singolo “Demoni” lo scorso febbraio, si sta preparando per portare al suo pubblico uno show irripetibile alla data evento EM16 il prossimo 10 settembre a Fiera Milano Live, una nuova occasione per celebrare l’hip hop e i maggiori successi dell’artista, che sarà circondato dai propri fan e da ospiti d’eccezione. Tutti coloro che erano presenti al “No Phone Party” del 15 dicembre 2024 al Fabrique di Milano hanno diritto a un prezzo speciale per i biglietti di EM16.

– foto ufficio stampa Words for You –

