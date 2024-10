Passerà a 100 miliardi di AED entro 18 mesi con il lancio di 12000 unità entro 3 mesi

Il principale sviluppatore di Dubai Binghatti Properties sta intraprendendo un’espansione del portafoglio che quasi raddoppierà le sue dimensioni entro i prossimi 18 mesi a 100 miliardi di AED, rispetto agli attuali 40 miliardi di AED. Ciò avviene dopo che Binghatti aveva recentemente mostrato una forte performance sul mercato nella prima metà dell’anno.

Muhammad Binghatti, il presidente di BinghattiProperties, ha commentato questo sviluppo di recente ai media di Dubai, affermando che la sua azienda, che ha recentemente stretto una partnership con marchi globali tra cui le leggende dell’automotive Bugatti e Mercedes-Benz, nonché il marchio di orologeria e gioielli Jacob&Co., sta pianificando di lanciare 12.000 unità entro i prossimi tre mesi. Ciò è in linea con il fatto che lo sviluppatore riceve flussi di cassa da progetti che saranno consegnati nei prossimi tre mesi con un valore superiore a 1 miliardo di $ (3,67 miliardi di AED).

Binghatti ha affermato che Dubai è considerata una delle destinazioni di investimento immobiliare più importanti in tutto il mondo e il suo mercato in forte espansione è caratterizzato da una crescita continua e offre agli investitori varie opportunità di investimento. “Le proprietà di Dubai continuano ad attrarre utenti finali e investitori poiché il prezzo medio per piede quadrato è di soli $ 352, nonostante gli ultimi aumenti, che equivale a un terzo del suo omologo a Londra alla fine dell’anno scorso che si attestava a $ 868. Il prezzo medio per piede quadrato di Dubai era anche equivalente a meno della metà del suo omologo a Singapore che si attestava a $ 765, e leggermente superiore alla metà del prezzo medio di Los Angeles a $ 663”, ha affermato Binghatti.

“Non si tratta solo di prezzi interessanti, Dubai offre anche diversi servizi e strutture eccezionali ovunque, come aeroporti, hotel e ristoranti. Ad esempio, le procedure di check-in e controllo aeroportuale sono notevolmente più fluide e semplici. C’è anche considerazione per la sicurezza sociale e il comfort attraverso la disponibilità di tassiste donne dedicate alle famiglie e alle passeggere donne. Questi fattori combinati migliorano la qualità della vita, rinvigoriscono il mercato e hanno un impatto positivo sui prezzi immobiliari”, ha aggiunto.

Binghatti ha osservato che la società ha recentemente aumentato la sua attività di espansione del territorio con appezzamenti acquistati in quartieri strategici di Dubai, tra cui Palm Jumeirah, Business Bay e Al Jaddaf. “La banca di terreni di proprietà della società mira a soddisfare la domanda prevista per circa due anni e mezzo, mentre cerchiamo continuamente di ampliare il nostro portafoglio di terreni”, ha chiarito Binghatti.

Per quanto riguarda i piani di espansione al di fuori di Dubai, Binghatti ha aperto un ufficio internazionale a Riyadh, stabilendo una presenza nel mercato dell’Arabia Saudita.

“Il nostro obiettivo più importante è fare del nostro meglio come azienda. In tale veste, ci preoccupiamo di consegnare i nostri progetti in tempo, e talvolta prima delle scadenze. Siamo stati premiati dal governo del Dipartimento del territorio di Dubai come lo sviluppatore immobiliare più veloce. Consegniamo in tempo, concentrandoci allo stesso tempo sulla qualità e sfruttando la tecnologia nel settore immobiliare. La nostra attenzione alla qualità è resa possibile dal nostro modello aziendale verticalmente integrato in cui le nostre fabbriche di acciaio, falegnameria e alluminio forniscono servizi di produzione in tutti i nostri progetti, assicurando ulteriormente che il valore venga fornito agli utenti finali e agli investitori”, ha affermato Binghatti.

“Ci sono vari fattori da considerare quando si valuta un immobile di prima qualità. Il fattore principale è la posizione del progetto e il valore del marchio che porta con sé. Un esempio di ciò è la nostra partnership con Bugatti, uno dei marchi automobilistici leader al mondo. Bugatti Residences by Binghatti presenta l’unica spiaggia ispirata alla riviera nella zona e un ascensore privato per auto che consente ai clienti di parcheggiare i veicoli nei loro attici”, ha affermato.

Muhammad Binghatti ha menzionato il programma dell’azienda per gli acquirenti con budget limitati e ha sottolineato il fatto che Dubai non offre solo prodotti immobiliari di lusso, ma anche prodotti immobiliari tradizionali. Infatti, ha menzionato la possibilità di affittare uno studio a Dubai per $ 1000. “Puoi affittare uno studio per 45000 AED all’anno a Jumeirah Village Circle. In alternativa, se desideri un quartiere con più stile di vita e servizi che sia più vicino alla città, puoi affittare a Business Bay a 65000 AED. Lo stesso vale anche per il settore della ristorazione e dei bar: puoi ottenere un pasto per soli 10 AED e puoi anche acquistare un pasto in un ristorante stravagante a 2000 AED o 2500 AED”, ha spiegato.

“In questo contesto, la presenza di Binghatti in tutti i segmenti del mercato, che sia mainstream, di lusso o ultra-lusso, gioca un ruolo nel garantire che i nostri prodotti siano disponibili per tutti”, ha aggiunto Binghatti.

Ha sottolineato il fatto che 1 milione di dollari (3,67 milioni di AED) può acquistare circa 1000 piedi quadrati in tre delle posizioni più privilegiate di Dubai, mentre la stessa cifra garantisce 172 piedi quadrati solo a Monte Carlo, che equivale a solo il 20% del valore guadagnato a Dubai. “Dubai offre una delle migliori proposte di valore al mondo, se non la migliore in assoluto”, ha confermato Binghatti.

“Il mercato immobiliare di Dubai ha mantenuto un tasso di rendimento da locazione del 7%-10%, rispetto ai livelli di Londra a circa il 3%”, ha continuato.

Ha elogiato la quotazione Sukuk recentemente emessa da Binghatti e ha sottolineato che l’emissione di debutto è stata sottoscritta al 210% in più, mentre il tap che è seguito è stato sottoscritto al 420% in più, registrando una domanda internazionale del 40% da fuori dagli Emirati Arabi Uniti. “Le elevate richieste di sottoscrizione riflettono la fiducia degli investitori globali nell’economia degli Emirati Arabi Uniti e di Dubai, e nelle nostre prestazioni come azienda, e la reputazione di “BinghattiProperties” all’estero”, ha affermato Binghatti.

Gli è stato chiesto se l’azienda ha qualche piano per un’IPO. “La nostra azienda è un’azienda familiare privata e non ha piani per un’IPO nel prossimo futuro, in particolare perché i nostri flussi di cassa sono solidi”, ha risposto Binghatti.

Ha parlato di emiratizzazione e l’ha descritta come un dovere nazionale che la sua azienda deve assolvere. “Le mie istruzioni al dipartimento delle risorse umane dell’azienda riflettono questo obbligo, poiché il mio obiettivo è quello di rendere “Binghatti Properties” il più grande incubatore privato di meritevoli talenti degli Emirati Arabi Uniti. Abbiamo giovani brillanti con mentalità eccellenti che hanno la passione di imparare. Anche le persone senza esperienza vogliono imparare e hanno la volontà di farlo. Quindi, meritano delle opportunità. Siamo ben avviati verso l’impegno di emiratizzazione e rimaniamo concentrati sull’obiettivo, che non è solo quello di aumentare il numero di personale locale, ma anche di implementare programmi in tal senso”, ha sottolineato.

“Siamo tra le prime aziende a lanciare programmi per stimolare gli agenti immobiliari degli Emirati Arabi Uniti, in particolare con la nuova coorte di laureati del programma di regolarizzazione immobiliare. Abbiamo incoraggiato i laureati e abbiamo persino offerto commissioni più elevate nel tentativo di incoraggiare la loro attività e partecipazione. Ciò si è rivelato fruttuoso poiché molti partecipanti sono riusciti a vendere nel nostro progetto “Binghatti Hills”, che ha segnato il trampolino di lancio della loro carriera nell’intermediazione immobiliare”, ha concluso Binghatti.