ABU DHABI (ITALPRESS/MNA) – L’ambasciatore italiano ad Abu Dhabi Lorenzo Fanara ha incontrato il presidente del Federal National Council degli Emirati Arabi, Saqr Ghobash, per “valorizzare le eccellenti relazioni bilaterali e l’impegno in favore del dialogo e della pace”, come si legge sul profilo Instagram dell’ambasciata italiana negli Emirati Arabi. E’ stato fatto il punto sulle prossime possibilità di cooperazione interparlamentare.

-foto profilo Instagram ambasciata italiana negli Emirati Arabi –

(ITALPRESS).

