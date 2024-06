ROMA (ITALPRESS) – L’Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi ha ricevuto il premio Excellence Award del Ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti.

“E’ un premio di eccellenza conferito all’ambasciata italiana ad Abu Dhabi per il livello delle relazioni bilaterali tra i due paesi”, ha spiegato all’Italpress Lorenzo Fanara, ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti. “E’ il frutto di un lavoro collettivo – ha continuato – dell’ambasciata e di tutto il sistema Italia, sia negli Emirati ma anche a Roma, un sistema guidato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E’ un premio che riconosce all’ambasciata e a tutto il sistema Italia di aver raggiunto un’eccellenza nei rapporti bilaterali. Le nostre relazioni sono davvero a un livello eccezionale”.

A ritirare il riconoscimento è stato proprio l’ambasciatore Fanara. “E’ stato molto emozionante perchè è stato consegnato personalmente dal ministro degli Esteri Abdullah bin Zayed Al Nahyan in una sala del ministero piena di ministri, sottosegretari e di tutta la diplomazia emiratina”, ha spiegato.

“E’ il riconoscimento – ha aggiunto Fanara – di un lavoro svolto da mesi e, soprattutto, è anche un segnale di fortissima attenzione alle relazioni tra i due governi. Questo, tra l’altro, è dimostrato dal fatto che in 18 mesi negli Emirati abbiamo organizzato 18 visite di esponenti del governo italiano, tra cui due missioni del presidente del Consiglio”.

Diverse sono, infatti, le iniziative organizzate negli Emirati Arabi. Tra queste i concerti di opera lirica con il teatro alla Scala di Milano in trasferta a Dubai e le celebrazioni per il centenario di Giacomo Puccini con un “grande concerto ad Abu Dhabi con più mille persone”, ha ricordato Fanara. “Abbiamo celebrato anche – ha aggiunto – la Festa della Repubblica con 1.300 persone e con la presenza di Serena Autieri”.

“A dimostrazione della profondità e dell’eccellenza dei nostri rapporti – ha concluso l’ambasciatore – il presidente emiratino Mohamedbin Zayed è stato invitato a prendere parte al Summit G7 che si terrà in Puglia”.

