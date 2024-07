MILANO (ITALPRESS) – Eminem ha annunciato l’uscita del suo nuovo album “The Death of Slim Shady (Coup de Grace)”, in uscita in tutto il mondo il 12 luglio.

L’album arriva accompagnato da un folle trailer cupo, dark e “demoniaco”, nella tradizione del miglior film horror, pur con la solita ironia, vero marchio di fabbrica dell’artista.

Il disco è anticipato da un nuovo singolo “TOBEY” con Babytron e Big Sean in uscita oggi su tutte le piattaforme digitali. L’artista ha postato sui social un teaser trailer della clip della canzone, diretta da Cole Bennett, e disponibile su VEVO/YouTube dal 5 luglio.

Nel frattempo, il primo singolo singolo “Houdini” continua ad essere tra i brani più ascoltati al mondo e presente in tutte le classifiche globali.

