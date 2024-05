ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo ripristinato il controllo del territorio senza operazioni militari, senza il battaglione dei carabinieri, senza la celere. Lo abbiamo fatto con una fatica quotidiana, con le fioriere, con il ragionamento, con le agenzie e con i servizi sociali: insomma, attraverso la politica. Se questo metodo, che abbiamo tentato di esportare, fosse adottato da tutti i Comuni importanti, potrebbe diventare una situazione di interesse per questa Commissione. Concludo dicendo una cosa: sulla Regione Puglia (così come il Comune di Bari) non è in corso nessuna indagine. Lo so che per molti è una sorpresa. Addirittura un mio assessore era convinto che l’assessore Maurodinoia fosse stata arrestata. Io vi chiedo tutela: raccontate per favore a tutta l’Italia che il presidente della Regione Puglia non è oggetto di alcuna indagine di alcun tipo. C’è confusione, dovuta anche alla sfortunata contemporaneità con altre vicende”. Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, a Roma, nel corso dell’audizione presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali.

– Foto: Ufficio stampa regione Puglia –

(ITALPRESS).