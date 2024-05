ROMA (ITALPRESS) – Superato, nel count down, il -100 alle Paralimpiadi, l’Italia della scherma in carrozzina è pronta a un’importantissima trasferta in Brasile. Nel prossimo weekend, da giovedì 23 a domenica 26 maggio, si svolgerà infatti a San Paolo l’ultima prova di Coppa del Mondo Paralimpica valida per la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024. Non partite precauzionalmente Bebe Vio Grandis e Rossana Pasquino, già certe del pass per Parigi, sono 10 gli azzurri prescelti dal Coordinatore del settore paralimpico della FIS, Dino Meglio, e dai Commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Francesco Martinelli per la spada e Marco Ciari per la sciabola, pronti a salire in pedana con l’obiettivo di chiudere nel migliore dei modi un triennio – post Tokyo – strepitoso dal punto di vista dei risultati, e nel segno dei record. Giovedì 23, nella prima delle quattro giornate di gare a San Paolo, il programma sarà aperto dal fioretto maschile A, con inizio alle ore 13 (orario italiano) e in pedana Emanuele Lambertini e Matteo Betti. In contemporanea anche la sciabola femminile B, che avrà ai nastri di partenza Julia Anna Markowska. Dalle 19 l’inizio del fioretto maschile B con la presenza di Michele Massa e della sciabola femminile A cui prenderanno parte Andreea Ionela Mogos e Loredana Trigilia.

Venerdì 14 spazio per la spada femminile e la sciabola maschile. Dalle 13 la prova delle spadiste B, con Alessia Biagini e Julia Anna Markowska, e quella degli sciabolatori A in cui gli azzurri saranno Matteo Dei Rossi ed Edoardo Giordan. Dalle 19 la fase a gironi della categoria A di spada femminile, cui parteciperanno Andreea Ionela Mogos e Loredana Trigilia, e della sciabola maschile B con Gianmarco Paolucci.

Sabato 15 maggio terza giornata, l’ultima dedicata alle prove individuali in Brasile. Dalle 13 il via della competizione del fioretto femminile B con Alessia Biagini e della spada maschile A con Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan ed Emanuele Lambertini. Dalle ore 19 il via del fioretto femminile A con Andreea Ionela Mogos e Loredana Trigilia e della spada maschile B che vedrà impegnati Michele Massa e Gianmarco Paolucci.

Domenica 16 le prove a squadre – dalle ore 13 italiane – di fioretto femminile e spada maschile.

