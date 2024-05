BARI (ITALPRESS) – La Puglia è una delle regioni italiane che continua maggiormente a crescere: lo certificano i dati Istat negli ultimi report pubblicati e nell’aggiornamento della banca dati. Con 26 mila occupati in più nel 2023 e con un valore dell’export pari a 10,155 miliardi di euro, il territorio pugliese conferma il suo dinamismo, testimoniato dal fermento sui mercati internazionali dell’ecosistema dell’innovazione pugliese, composto da 570 startup locali (4,26% sul totale nazionale).

Dieci di queste startup sono chiamate a rappresentare la Regione Puglia nella terza tappa del tour internazionale di Smau (www.smau.it/) che si terrà a San Francisco dal 20 al 23 maggio, realizzata in collaborazione con ITA – Italian Trade Agency. L’obiettivo è quello di dare risalto alle migliori soluzioni innovative dell’ecosistema pugliese, favorendo l’incontro tra le 10 startup e le corporate italiane presenti, tra cui Edison, FNM, Intesa Sanpaolo, Pelliconi, Terna, UnipolSai, ma anche con i protagonisti del mercato internazionale, incubatori, acceleratori e Venture Capital.

Tra le iniziative di Regione Puglia a sostegno dell’ecosistema di startup locali, che verrà presentato anche in occasione di SMAU San Francisco agli investitori americani, c’è Equity Puglia, lo strumento finanziario voluto dalla Regione e gestito da Puglia Sviluppo per aumentare il livello di capitalizzazione e la solidità patrimoniale di startup e piccole e medie imprese innovative del territorio.

“Siamo felici di aver rinnovato la partecipazione della Regione Puglia a questa importante vetrina. La nostra scelta è frutto dei risultati positivi ottenuti dalla partecipazione dello scorso anno, sia per le startup in termini di relazioni, contatti e formazione, sia per la Regione Puglia che ha chiuso un importante accordo con Microsoft sull’Intelligenza artificiale generativa, puntando sulla trasformazione digitale delle PMI e sulla formazione per le competenze digitali. Spero che anche questa edizione rappresenti per le nostre 10 startup una grande occasione per trarre ispirazione, per valorizzare l’ecosistema dell’innovazione pugliese nei mercati internazionali e attrarre fondi di investimento” afferma l’Assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci.

