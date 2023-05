Emilia Romagna, l’acqua fin dentro le case. Le immagini dei soccorsi

Strade trasformate in fiumi, cittadini sui tetti delle case invase da acqua e fango. Il maltempo non lascia scampo in Emilia Romagna. E i vigili del fuoco costretti a raggiungere con i gommoni le persone rimaste senza via d'uscita. Le immagini dei soccorsi.

