Emergenza rifiuti a Palermo, Alongi “Serve collaborazione cittadini”

PALERMO (ITALPRESS) - "Che ci sia una fase emergenziale è chiaro. Ogni mese vengono abbandonate 1.250 tonnellate di rifiuti, a fronte di una possibile raccolta di 200 tonnellate all'anno: in più c'è un fenomeno nuovo, ovvero le micro discariche, ne riscontriamo circa 175 al giorno in tutta la città. Questo crea un problema realizzativo a Rap, sottraendo personale per lo spazzamento o altre operazioni: la nostra azione con gli ispettori ambientali, insieme al posizionamento ad opera di Rap di trenta fototrappole, servirà a contrastare questi fenomeni di inciviltà. È chiaro che da parte dei cittadini ci aspettiamo collaborazione". Così l'assessore all'Ambiente del Comune di Palermo, Pietro Alongi, in merito alle iniziative contenute nell'ordinanza sui rifiuti presentata questa mattina a Palazzo Palagonia. xd8/col3/mca3 (ITALPRESS)