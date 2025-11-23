Emergenza neve a Seulo, Laconi “Continuiamo a monitorare la situazione”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “L’emergenza neve è iniziata nella giornata di ieri e ha provocato diverse criticità, in particolare sulle linee elettriche: l’interruzione della corrente è proseguita fino alla scorsa notte nella zona di Seulo. Enel è intervenuta attivando gruppi elettrogeni, ma questa mattina si è verificato un nuovo crollo delle linee elettriche e si sta lavorando al ripristino completo del servizio. La Regione sta coordinando tutte le attività attraverso la Protezione Civile: la Sala operativa ha supportato in particolare i comuni di Seui, Fonni, Esterzili, Sadali, Seulo, Aritzo, Sorgono, Tempio e Santulussurgiu, in stretto raccordo con ANAS, E-distribuzione e le province. Ai territori colpiti sono stati messi a disposizione mezzi spazzaneve e spargisale delle locali Organizzazioni di volontariato e di Forestas”. Lo dichiara l’assessora dell’Ambiente e della Protezione Civile della Regione Sardegna, Rosanna Laconi, sull’emergenza neve a Seulo.

“Continuiamo a monitorare la situazione. Al momento il quadro più critico riguarda il Comune di Seulo: invieremo ulteriori mezzi e squadre per lo spargimento del sale per evitare che le strade ghiaccino, un’eventualità che renerebbe ancora più difficili le operazioni. Quanto accaduto nelle ultime ore ci fa capire quanto sia importante l’organizzazione degli Ambiti territoriali di Protezione civile. In questa emergenza sono coinvolti due Servizi di Forestas e diversi territori provinciali: Nuoro, la Città Metropolitana di Cagliari e l’Ogliastra, oltre alla Comunità montana Barbagia di Seulo. Martedì a Cagliari la Sardegna sarà la prima regione a sottoscrivere i protocolli d’intesa con Prefetture e ANCI per l’attivazione degli Ambiti territoriali, che serviranno proprio a dare una risposta più rapida, efficace e omogenea su tutto il territorio interessato in situazioni come questa” conclude l’assessora Laconi.

