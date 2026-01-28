Ematologia integrata al San Raffaele di Milano, dalla ricerca alla cura

MILANO (ITALPRESS) - L’Unità di Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano è un punto di riferimento, a livello nazionale e internazionale, per la diagnosi e il trattamento delle principali patologie ematologiche ed emato-oncologiche. L’attività clinica è strettamente collegata alla ricerca scientifica avanzata e a programmi sperimentali. f28/mgg/azn/mrv