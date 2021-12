ROMA (ITALPRESS) – Il professor Roberto Cauda, direttore UOC Malattie infettive, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e Ordinario di Malattie Infettive presso l’Università Cattolica, campus di Roma, è stato appena nominato componente dello Scientific Advisory Group (SAG) ‘Malattie Infettivè dell’European Medicines Agency – EMA. L’esperto infettivologo entra dunque a far parte di questo importante organo consultivo, al servizio dell’organo decisionale, ovvero del Comitato per i Prodotti Medicinali ad Uso Umano (CHMP, Committee for Medicinal Products for Human use) dell’autorità regolatoria europea dei farmaci (EMA).

Il SAG Infectious Disease, di recente creato, accorpa le competenze che in precedenza erano state proprie del SAG Anti-Infectives e del SAG HIV Viral Diseases. Ogni SAG è composto da 12 core members che restano in carica per un periodo di tre anni.

“Sono onorato di ricoprire questo prestigioso incarico – ha commentato Cauda – e di rappresentare l’Italia al SAG-Malattie Infettive dell’EMA”.

