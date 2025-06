Elodie e Sfera Ebbasta nel nuovo singolo ‘Yakuza’

MILANO (ITALPRESS) – “Yakuza“, il nuovo singolo di Elodie con Sfera Ebbasta, è disponibile da venerdì 27 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali. “Yakuza” è prodotto da Rvssian, producer di fama internazionale che ha firmato hit per artisti del calibro di Bad Bunny, J Balvin, Nicki Minaj e in precedenza per lo stesso Sfera Ebbasta. Dopo il successo della loro prima collaborazione in “Anche stasera” (uscita il 17 novembre 2023, certificata triplo platino), Elodie e Sfera Ebbasta, attualmente impegnato con il suo “Summer Tour 2025”, tornano insieme per un inedito, rafforzando un’intesa artistica tra le più forti e credibili della scena pop-urban italiana.

– Foto Ufficio stampa Words for you –

(ITALPRESS).