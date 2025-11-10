Elkann “Il nostro rapporto con la Juventus forte e mai in discussione”

ROMA (ITALPRESS) - "Chiunque sia interessato alla Juventus, azionisti o sponsor, noi siamo sempre aperti, ma è importante che il nostro rapporto non venga mai messo in discussione". Lo ha detto il presidente Stellantis e ad di Exor, John Elkann, a margine della presentazione della partnership tra comitato organizzatore di Milano-Cortina e i brand italiani di Stellantis, parlando del futuro societario della società bianconera. "Il nostro rapporto con la Juventus nasce dal mio bisnonno, è stato un rapporto forte con mio nonno e mio zio, e con Andrea che ha dato e fatto tanto, e sono riconoscente per ciò che è stato fatto. Il nostro rapporto è forte, inossidabile, ha attraversato momenti complicati come nel 2006. Ne siamo usciti fuori più forti. Nel 2022 abbiamo avuto un altro momento difficile, ne usciremo ancor più forti", ha aggiunto. mec/gm/mca2