PALERMO (ITALPRESS) – Il Consiglio Direttivo Nazionale della Ferpi – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana ha proceduto alla nomina della professionista Elisa Toscano quale nuova delegata per la regione Sicilia, aggiungendo un altro tassello importante al rinnovato quadro dei suoi organi sociali.

I primi due mesi della Presidenza Ferpi di Filippo Nani hanno visto molti interventi a favore della rappresentanza territoriale dell’associazione. Un’azione forte e decisa che sta riqualificando la brand awareness della professione in Italia. “Sono particolarmente orgoglioso di poter contare sulla collega Elisa Toscano per tornare a dare un segno di presenza e vicinanza di Ferpi alla Sicilia – sottolinea Filippo Nani -. Le delegazioni sono le solide fondamenta di un progetto di rinnovamento che nei prossimi anni darà a Ferpi un volto nuovo, più attento alle esigenze dei professionisti e sempre più collegato ai cambiamenti in atto nella nostra professione. Con la nomina di Elisa Toscano alla guida della delegazione Sicilia si compie un ulteriore passo avanti nella presenza di Ferpi su tutto il territorio nazionale, e in particolare in una regione che offre grandi opportunità di crescita ad una comunità professionale in cerca di occasioni di incontro, confronto e costruzione di solide relazioni”.

“Sono estremamente grata al Presidente Filippo Nani di avermi offerto questa opportunità – commenta la nuova delegata per la Sicilia, Elisa Toscano – e di avermi consentito, da subito, di avere a fianco il direttivo nazionale, i delegati delle altre regioni e i professionisti Ferpi che con generosità hanno accolto il mio incarico offrendo il loro supporto e aiuto. La nostra regione ha un passato glorioso in termini di rappresentanza nelle relazioni pubbliche. Negli anni è cresciuta la consapevolezza e la professionalità legata alle professioni del mondo della Comunicazione e delle Relazioni pubbliche nella nostra isola. Nel mio percorso professionale ho avuto modo di incontrare e collaborare con professionisti legati a grandi aziende del territorio che sono certa, accoglieranno il mio invito ad aderire all’associazione e a ridare vita ad una rete professionale di valore. Non siamo un’isola nell’isola, siamo professionisti che curano e gestiscono relazioni per le proprie aziende e per i propri clienti, queste skills non possono non apportare alla nostra economia quel fattore di competitività che è di vitale importanza per le nostre imprese. Grazie ad un network professionale come la Ferpi, i soci avranno a disposizione conoscenze, competenze e contatti con professionisti che ridurranno, seppure idealmente, il divario che ci allontana dal resto della penisola”. “Il mio obiettivo – aggiunge – è acquisire maggiore awareness nei confronti della nostra professione, attivare un dialogo con gli stakeholders e creare un network di professionisti che possa dare concretezza e sostanza alla rappresentatività territoriale. La nostra professione rappresenta un valore indiscutibile a supporto di imprese, organizzazioni e professionisti. Abbiamo molti progetti in cantiere e sono certa che con l’aiuto di Ferpi, dei colleghi e degli imprenditori del territorio, potremo dar voce alla realtà siciliana con orgoglio e professionalità”.

