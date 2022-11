FOGGIA (ITALPRESS) – È stato ritrovato l’elicottero disperso in provincia di Foggia in servizio sulla rotta tra il capoluogo e le Isole Tremiti. Sette le persone a bordo, tutte decedute. “Ho lasciato il corteo della pace per stare vicino a tutte quelle persone che in questo momento stanno vivendo momenti di angoscia molto profonda e a coloro che hanno effettuato le ricerche e che dovranno gestire questa fase molto dolorosa e complessa dal punto di vista umano. È un momento terribile che ci lascia sgomenti”, ha scritto su facebook il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

-foto vigili del fuoco –

(ITALPRESS)

