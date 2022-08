Elezioni, Zangrillo “Berlusconi ha deciso di correre in Piemonte”

"Il presidente Berlusconi ha scelto di correre in Piemonte, per il proporzionale del Senato". Ad annunciarlo il coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte Paolo Zangrillo, arrivando in tribunale a Torino per il deposito delle liste. Zangrillo poi, sempre parlando delle liste sottolinea come "è stato laborioso perché con il taglio parlamentari ci sono 300 posti in meno e diventa difficile fare le scelte". trl/gsl