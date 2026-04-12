Elezioni Ungheria, vince Magyar “Orban si è congratulato per la nostra vittoria”

The President of the Tisza Party, Peter Magyar looks at the camera during his reply on his press conference in Budapest. The President of the Tisza Party, Peter Magyar - the biggest opposition of Viktor Orban and the Fidesz - arrived to one of the polling station (Hegyvideki Mesevar Ovoda) to vote and then he held a press conference to the Hungarian and the international media in Budapest. - Krisztian Elek / SOPA Images//SOPAIMAGES_sopa011965/Credit:Krisztian Elek / SOPA/SIPA/2604121727

ROMA (ITALPRESS) – Con lo spoglio delle elezioni politiche ungheresi al 45,7%, il partito Tisza di Pèter Magyar avrebbe la maggioranza dei due terzi al parlamento di Budapest che gli consentirebbe di apportare modifiche alla costituzione. A Tisza andrebbero 135 seggi, mentre il partito Fidesz del premier uscente Viktor Orban si fermerebbe a 57. All’estrema destra di Mi Hazànk andrebbero 7 seggi. “Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, mi ha telefonato per congratularsi per la nostra vittoria alle elezioni”, scrive su X Magyar.
Alle 19 di oggi si sono chiusi i seggi. Alla consultazione è stata registrata un’affluenza vicina ai livelli record: alle 18.30 aveva votato il 77,8% degli aventi diritto.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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