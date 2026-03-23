Elezioni suppletive in Veneto, i candidati del centrodestra Centenaro e Di Rubba eletti alla Camera

VENEZIA (ITALPRESS) – I candidati del centrodestra Giulio Centenaro e Alberto Di Rubba si sono aggiudicati le elezioni suppletive di Selvazzano Dentro (Padova) e Rovigo, ed entrano quindi alla Camera al posto di Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto, e Massimo Bitonci, assessore allo Sviluppo Economico del Veneto. Centenaro a Selvazzano Dentro e Di Rubba a Rovigo hanno battuto i candidati del centrosinistra Antonino Stivanello e Giacomo Bovolenta.

“Complimenti e benvenuti in squadra a Giulio Centenaro e Alberto Di Rubba, i due neo deputati eletti alle elezioni suppletive di Padova e Rovigo – afferma in una nota il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari -. Certi che porteranno avanti le istanze del territorio, dando il loro prezioso contributo al lavoro del gruppo Lega alla Camera”.

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