Elezioni regionali, riaprono i seggi nelle Marche. Cominciato lo spoglio in Valle d’Aosta, affluenza al 62,98%

ANCONA (ITALPRESS) – Si sono riaperti alle 7,00 di oggi i seggi per le elezioni regionali nelle Marche. La prima giornata di voto si è conclusa ieri alle ore 23.00, quando si era recato a votare il 37,71% degli aventi diritto, rispetto al 42,72 del 2020. Hanno già espresso il loro voto 499.917 marchigiani. Le urne riapriranno domani, alle ore 7.00 per chiudersi definitivamente alle ore 15.00. Successivamente, inizierà lo spoglio delle schede regionali. La prima giornata di voto ha fatto registrare un’affluenza del 37,72 nella circoscrizione di Ancona (rispetto al 42,96% del 2020). In quella di Ascoli Piceno la percentuale è stata di 36,26% (41,07% nel 2020), in quella di Fermo 38,37% (43,05% nel 2020), in quella di Macerata 35,82% (40,51% nel 2020), in quella di Pesaro e Urbino 40,07% (45,34% nel 2020). Queste le percentuali registrate alle 23.00 nei capoluoghi regionale e provinciali: Ancona 37,89%, Ascoli Piceno 38,74%, Fermo 43,06%, Macerata 39,81%, Pesaro 42,88%.

Alle ore 23 di ieri, domenica 28 settembre 2025, si sono chiusi i seggi per le elezioni regionali della Valle d’Aosta e del Comune capoluogo. Per il rinnovo del Consiglio regionale l’affluenza è stata del 62,98%, pari a 65.014 votanti su 103.223 aventi diritto al voto. Per il rinnovo del Consiglio comunale di Aosta ha votato il 57,64%, pari a 16.480 votanti su 28.590 aventi diritto di voto. Per le elezioni regionali il Comune con l’affluenza più alta è stato Valgrisenche, con il 90,42% di votanti; il Comune con l’affluenza più bassa è stato Courmayeur, con il 50,57% di votanti. Nel 2020 (le elezioni si svolgevano su due giornate) l’affluenza finale per il rinnovo del Consiglio regionale era stata del 70,50%, pari a 72.705 votanti; per il rinnovo del Consiglio comunale di Aosta era stata del 64,22%, pari a 18.282 votanti. Tutti i 44 Comuni in cui era presente una sola lista hanno raggiunto la percentuale del 40% di elettori votanti, prevista dalla legge per la validità della consultazione. Dalle ore 8.00 di oggi, lunedì 29 settembre 2025, hanno avuto inizio le operazioni di spoglio delle schede per il rinnovo del Consiglio regionale. Domani si procederà con lo spoglio delle schede per il rinnovo dei Consigli comunali.

